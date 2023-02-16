Гвардиола выиграл восемь из девяти матчей против «Арсенала» Артеты

Ученику пока далеко до своего учителя – «Арсенал» вновь разочаровал своих болельщиков, ужасно сыграв в матче АПЛ. Вечером 15 февраля «канониры» встречались на «Эмирейтс» с «Манчестер Сити» и проиграли – 1:3.

Интересен результат не только тем, что «горожане» догнали «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ, но и тем, что сегодня Хосеп Гвардиола нанёс уже восьмое поражение «Арсеналу» Артеты в девяти возможных матчах.

Единственный раз, когда «Арсенал» под руководством Артеты обыграл «Сити» Гвардиолы был летом 2020 года – во время полуфинала Кубка Англии. Всё остальное время «канониры» бесславно уступали «горожанам» во всех турнирах, продолжив сегодня эту традицию.