«Арсенал» победил лишь в трёх матчах в 2023 году из восьми

Лондонский «Арсенал» явно штормит – команда не может выиграть четыре матча во всех турнирах подряд. Сегодня «канониры» вновь разочаровали уверовавших в чемпионство фанатов, проиграв прямому конкуренту – «Манчестер Сити» - 1:3.

Обратимся ко всем играм канониров в новом календарном году. Так, «Арсеналу» удалось победить в них лишь три раза из восьми – это случилось в январе в игре Кубка Англии против «Оксфорд Юнайтед» (3:0), а также дважды в АПЛ – против «Тоттенхэма» на выезде (2:0) и против «Манчестер Юнайтед» дома – 3:2.

Также у «канониров» в 2023 году есть два ничейных результата – против «Ньюкасла» и «Брентфорда» дома – 0:0 и 1:1. А также три поражения – от «Манчестер Сити» в Кубке Англии (0:1), от «Эвертона» в АПЛ - 0:1 и снова от «Манчестер Сити» в АПЛ - 1:3.