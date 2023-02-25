Салиба: Слова Артеты вызывают желание биться за «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о наставнике команды Микеле Артете.

«То, что мы показывает на поле, происходит и на тренировках. Артета любит свою работу, хорошо иметь такого тренера в команде. Перед каждым матчем он произносит мотивационную речь, которая вызывает желание биться за клуб», — цитирует Салиба официальный сайт «канониров».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал один ассист.

В эти минуты проходит встреча 25-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Лестером». За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.