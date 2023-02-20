Зинченко: «У «Арсенала» очень много лидеров в раздевалке»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился своими наблюдениями касательно атмосферы в раздевалке команды. Напомним, 26-летний украинец перебрался в стан «канониров» летом из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро.

«У нас в раздевалке много лидеров и очень хорошее сочетание молодых и опітніх футболистов. Наш персонал подталкивает нас идти вперёд и совершенствоваться с каждым днём», – цитирует Зинченко официальный сайт «Арсенала»

Зинченко в последнем туре Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» забил свой первый гол в турнире. Для этого ему понадобилось 92 матча.