Лисандро Мартинес назвал самого трудного оппонента среди игроков АПЛ

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, кто из форвардов английских команд впечатлил его больше всех.

Аргентинец присоединился к «красным дьяволам» прошлым летом, перебравшись из амстердамского «Аякса» более чем за 57 млн евро. Отвечая на вопрос о самом неуступчивом сопернике в Премьер-лиге за неполный дебютный сезон после переезда в Англию, 25-летний центрбек выделил нападающего лондонского «Арсенала» Габриэля Жезуса, докладывает журналист Джеймс Дакер.

Лисандро Мартинес провёл 34 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.