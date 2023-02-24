Артета рассказал, как победа над «Астон Виллой» повлияла на настроение в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как победа над «Астон Виллой» в матче 24-го тура АПЛ со счётом 4:2 отразилась на команде.

Напомним, что по ходу встречи «канониры» уступали со счётом 1:2, однако сумели не только отыграться, но и вырвать победу в добавленное арбитром время.

По словам испанского специалиста, такая победа добавила игрокам уверенности в собственных силах.

«Большой стимул для нас — тот факт, что команда продемонстрировала способность перестраиваться в действительно неблагоприятной ситуации. Но есть вещи, которые в первом тайме нам следовало бы сделать лучше, особенно то, как мы контролировали мяч», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на два очка. При этом «канониры» имеют одну игру в запасе.