Артета – о Саке: «Нам нужно удержать своих лучших игроков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ходе переговоров с Букайо Сакой по поводу нового контракта. Напомним, у молодого англичанина в конце следующего сезона заканчивается контракт с «канонирами».

«Пока ничего не могу сообщить. Мы хотим сохранить Букайо. Это то, что мы должны сделать – удержать наших лучших игроков. Нам нужны те люди, которые ставят перед собой высокие цели», – заявил Артета на пресс-конференции.

Сака в нынешнем сезоне отметился девятью голами и восемью результативными передачами в Английской премьер-лиге. 21-летний футболист проводит уже свой четвёртый полноценный сезон в составе «канониров».