Артета: «Мы не вели переговоров с Джакой о новом контракте»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака ещё далёк от продления контракта с командой. Напомним, действующее соглашение швейцарца с «канонирами» подходит к концу летом 2024 года.

«Мы пока не вели переговоров с Джакой о новом контракте, не могу сообщить вам какие-либо новости», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, Джака в нынешнем сезоне отметился тремя голами и пятью результативными передачами за «Арсенал» в Английской премьер-лиге. 30-летний швейцарец выступает за команду с лета 2016 года.

«Арсенал» сейчас занимает первое место в чемпионате Англии.