Жоржиньо: «Артета был одной из причин, из-за которой я перешёл в «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо рассказал о роли главного тренера Микеля Артеты в его переезде на «Эмирейтс». Напомним, футболист сборной Италии перешёл в «Арсенал» за 13,5 миллионов евро из «Челси».

«Артета был одной из причин, из-за которой я перешёл в «Арсенал». Всё произошло очень быстро, мы заключили сделку за менее, чем 48 часов», – цитирует Жоржиньо итальянское издание DAZN.

Жоржиньо успел провести уже два матча за «Арсенал» в чемпионате Англии. Полузащитник помог команде добыть победу в последнем туре над «Астон Виллой» (4:2). После удара хавбека в концовке встречи, мяч рикошетом от перекладины попал в голкипера и залетел в ворота.