Де Брёйне толкнул Артету во время матча «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне едва не спровоцировал конфликт с главным тренером «Арсенала» и бывшим членом тренерского штаба «горожан» Микелем Артетой. Инцидент в очной встрече «канониров» и гостей из Манчестера случился на 51-й минуте.

Так, мяч ушел за боковую линию, а главный тренер «канониров», вспомнив футбольное прошлое, отодвинул мяч от боковой линии. Де Брёйне, который отправился за мячом, это не оценил и легко толкнул испанского тренера. К счастью, в большой конфликт это не переросло и игра продолжилась.

Напомним, «Арсенал» сегодня в очередной раз разочаровал своих фанатов, проиграв «Манчестер Сити» - 1:3. «Канониры» растеряли всё своё преимущество над «горожанами» в турнирной таблице и упали на вторую строчку, у обеих команд по 51 очку.