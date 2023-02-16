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Де Брёйне толкнул Артету во время матча «Арсенала» и «Манчестер Сити»

16 Февраля 2023 • 00:44 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
25.02 18:00

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне едва не спровоцировал конфликт с главным тренером «Арсенала» и бывшим членом тренерского штаба «горожан» Микелем Артетой. Инцидент в очной встрече «канониров» и гостей из Манчестера случился на 51-й минуте.

Так, мяч ушел за боковую линию, а главный тренер «канониров», вспомнив футбольное прошлое, отодвинул мяч от боковой линии. Де Брёйне, который отправился за мячом, это не оценил и легко толкнул испанского тренера. К счастью, в большой конфликт это не переросло и игра продолжилась.

Напомним, «Арсенал» сегодня в очередной раз разочаровал своих фанатов, проиграв «Манчестер Сити» - 1:3. «Канониры» растеряли всё своё преимущество над «горожанами» в турнирной таблице и упали на вторую строчку, у обеих команд по 51 очку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Кевин де Брёйне
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