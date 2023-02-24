​Салиба: «Хочу вернуть «Арсенал» на вершину»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своих целях в Лондоне.

«Я хочу выиграть здесь всё, что только можно. Хочу вернуть «Арсенал» на вершину, хочу выиграть каждый титул.

С тех пор, как фанаты впервые спели песню обо мне, я всегда счастлив. Я бы улыбался по ходу матчей, но мне нужно быть сосредоточенным», - сказал Салиба, чьи слова приводит в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо.

На текущий момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Микеля Артеты проведёт в субботу, 25 февраля, - против «Лестера» на выезде.