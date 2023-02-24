Александр Глеб верит в чемпионство «Арсенала»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился ожиданиями на чемпионскую гонку сезона АПЛ.

«Я верю, что «Арсенал» доведёт сезон до чемпионства, есть внутренняя уверенность. В Англии очень тяжело играть, можно с аутсайдерами очки потерять, а лидеров обыграть. Надо быть внимательным, сезон длинный, но есть внутренняя уверенность, что выиграют чемпионство», — приводит слова белоруса Metaratings. По его мнению, ситуацию «канониров» усложняет молодость команды, отметив, что в играх с более слабыми оппонентами подопечным Артеты важно забить быстрый гол и исключить ошибки.

Напомним, что после 23 туров «Арсенал» лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на два балла и имея игру в запасе.