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Жоржиньо: «Раньше мы с Джакой дрались на поле, а теперь вспоминаем это со смехом»

23 Февраля 2023 • 01:01 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
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25.02 18:00

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал о своих взаимоотношениях с Гранитом Джакой.

Итальянец пополнил ряды «канониров», перебравшись из «Челси» в последние часы январского трансферного окна.

«Раньше мы с Джакой не слишком ладили – у нас случались стычки на поле во время матчей, – вспоминает Жоржиньо. – Теперь мы одноклубники, и мы можем вместе посмеяться над этим за пределами поля. Как-то раз, когда я только осваивался после перехода, он заказал мне ужин и не позволил оплатить его самому. Приятно узнать другую сторону Гранита», – рассказал в интервью beIN SPORTS новичок «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Гранит Джака Жоржиньо
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ЛЕСТЕР АРСЕНАЛ
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