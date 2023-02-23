Жоржиньо: «Раньше мы с Джакой дрались на поле, а теперь вспоминаем это со смехом»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал о своих взаимоотношениях с Гранитом Джакой.

Итальянец пополнил ряды «канониров», перебравшись из «Челси» в последние часы январского трансферного окна.

«Раньше мы с Джакой не слишком ладили – у нас случались стычки на поле во время матчей, – вспоминает Жоржиньо. – Теперь мы одноклубники, и мы можем вместе посмеяться над этим за пределами поля. Как-то раз, когда я только осваивался после перехода, он заказал мне ужин и не позволил оплатить его самому. Приятно узнать другую сторону Гранита», – рассказал в интервью beIN SPORTS новичок «Арсенала».