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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и Сака договорились о новом контракте

24 Февраля 2023 • 00:42 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
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25.02 18:00

Лондонский «Арсенал», похоже, достиг договорённости о новом контракте с одним из своих лучших игроков – Букайо Сакой. Об этом сообщает известный инсайдер Дэвид Орнштейн.

О сроках возможного соглашения журналист не сообщает, однако известно, что стороны уже пришли к соглашению.

Напомним, в текущем сезоне «Арсенал» лидирует в АПЛ, а Сака является одним из лучших бомбардиров «пушкарей» - 10 голов во всех турнирах, плюс восемь ассистов.

Стоимость 21-летнего игрока по версии портала Transfermarkt – 100 млн евро, а действующий контракт Саки длится с «Арсеналом» до окончания следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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