Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

25 Февраля 2023 • 15:41 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
1 5.00 X 4.00 2 1.68
Через 2 ч. 1 мин.

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака продлит с командой контракт до 2027 года. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны согласовали все условия новой сделки. Зарплата англичанина по новым условиям пока неизвестно. Пока сообщается лишь то, что срок контракта будет рассчитан на 4 года.

Напомним, помимо Саки «Арсенал» в данный момент активно работает над продлением контракта с центральным защитником Уильямом Салиба. Действующие соглашения перечисленных футболистов заканчиваются в конце следующего сезона.

Сака в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился девятью голами и восемью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.30 2.80
Видео
25.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
5.40 4.10 1.64
Видео
25.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.75 3.95
Видео
25.02.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.91 3.70 4.10
Видео
25.02.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.20 5.40 1.39
Видео
25.02.23 в 22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.30 3.85 1.83
Видео
26.02.23 в 16:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
2.55 3.40 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Гуллит раскритиковал ван Дейка
15:41 · Англия. Премьер-лига
Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года
15:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» решительно настроен выиграть у «Арсенала» гонку за Райсом слухи
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» повесил серьёзный ценник на Бареллу на фоне интереса «Ливерпуля»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фабиньо нужно поддерживать свою нынешнюю форму»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Андерсон: «Если бы не «Барселона», я бы выиграл 3 Лиги чемпионов в составе «МЮ» 1
14:40 · Англия. Премьер-лига
​Сантос может сменить «Челси» на «Васко да Гама»
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Поттер получал страшные письма
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» нашли усиление в Испании
14:23 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил, почему Фоден стал играть меньше
14:19 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет купить Лукаку
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен полузащитник «Ливерпуля»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Салах – легенда «Ливерпуля»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «В футболе 95% зависит от твоего менталитета»
13:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз на финал Кубка английской лиги – 26 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем