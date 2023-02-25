Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака продлит с командой контракт до 2027 года. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны согласовали все условия новой сделки. Зарплата англичанина по новым условиям пока неизвестно. Пока сообщается лишь то, что срок контракта будет рассчитан на 4 года.

Напомним, помимо Саки «Арсенал» в данный момент активно работает над продлением контракта с центральным защитником Уильямом Салиба. Действующие соглашения перечисленных футболистов заканчиваются в конце следующего сезона.

Сака в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился девятью голами и восемью результативными передачами.