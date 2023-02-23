«Барселона» в январе отказалась продавать «Рафинью» в «Арсенал» за 70 миллионов евро

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас в январе мог вернуться в Английскую премьер-лигу, где с 2020 по 2022 год выступал в составе «Лидса». По информации от издания Sport, лондонский «Арсенал» предлагал за бразильца 70 миллионов евро.

В конечном итоге «Барселона» отказалась продавать футболиста всего спустя полгода после трансфера. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее дал понять, что доверяет Рафинье и видит его важной частью своей команды.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Рафинья отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ради перехода в «Барселону» бразилец летом отклонил предложение «Челси».