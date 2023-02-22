​Анри: «Арсенал» ещё не в Лиге чемпионов

Экс-звезда «Арсенала» Тьерри Анри не считает, что команда Микеля Артеты уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге Англии. Пятый «Ньюкасл» «канониры» опережают на 13 зачётных баллов, то есть их шансы финишировать в топ-4 достаточно высоки. Впрочем, Анри ничего не принимает как должное.

«Нас там [в Лиге чемпионов] нет. Я знаю, что люди скажут мне: «Да ладно, Тьерри». Нет, нет, нет. Когда и если мы квалифицируемся в Лигу чемпионов, тогда мы и сможем об этом поговорить», - сказал Анри в подкасте House of Champions.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 25 февраля – против «Лестера» на поле соперника.