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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Анри: «Арсенал» ещё не в Лиге чемпионов

22 Февраля 2023 • 14:51 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
25.02 18:00

Экс-звезда «Арсенала» Тьерри Анри не считает, что команда Микеля Артеты уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге Англии. Пятый «Ньюкасл» «канониры» опережают на 13 зачётных баллов, то есть их шансы финишировать в топ-4 достаточно высоки. Впрочем, Анри ничего не принимает как должное. 

«Нас там [в Лиге чемпионов] нет. Я знаю, что люди скажут мне: «Да ладно, Тьерри». Нет, нет, нет. Когда и если мы квалифицируемся в Лигу чемпионов, тогда мы и сможем об этом поговорить», - сказал Анри в подкасте House of Champions.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 25 февраля – против «Лестера» на поле соперника.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тьерри Анри
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ЛЕСТЕР АРСЕНАЛ
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