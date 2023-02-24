Клубы АПЛ проявляют интерес к Балогуну, но «Арсенал» пока не хочет продавать игрока

Нападающий «Реймса» Флориан Балогун привлёк внимание клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джонатана Джонсона, форвард не интересен клубам из «большой шестёрки», но зато на него есть спрос среди других команд из туманного альбиона.

Напомним, права на футболиста до сих пор принадлежат лондонскому «Арсеналу». За «Реймс» Балогун в нынешнем сезоне выступает на правах аренды. Нападающий является одним из трёх лучших бомбардиров чемпионата Франции с 15 голами наряду с Килианом Мбаппе и Джонатаном Дэвидом.

Если верить источнику, «Арсенал» пока не спешит отпускать игрока. Главный тренер Микель Артета хочет оценить навыки Флориана на предсезонной подготовке.