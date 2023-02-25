Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Лестером»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал домашнюю победу над «Лестером» (1:0) в 25-м туре Английской премьер-лиги.

«Мы доминировали практически с начала матча и до его окончания. Мы отлично использовали свободное пространство, но для забитых мячей нам не хватало последней передачи», — приводит слова Артеты Football London.

Специалист добавил, что «Арсенал» позволил «Лестеру» лишь один раз пробить по воротам, это отличный показатель.

Подопечные Артеты возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 57 очков за 24 игры. В следующем туре «канониры» встретятся с «Эвертоном» (1 марта в 22:45 по мск).