Каррагер предположил, что Холанн выбрал себе не тот клуб

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг сомнению правильность перехода Эрлинга Холанна из «Боруссии» в «Манчестер Сити». Трансфер, напомним, случился прошлым летом, а в этом сезоне норвежец уже оформил обилие голов в составе «горожан». Тем не менее, сегодня «Манчестер Сити» неожиданно проиграл «Тоттенхэму» и упустил возможность приблизиться к «Арсеналу» в чемпионской гонке.

«Он забил 25 мячей в АПЛ, а другие игроки «Манчестер Сити» вместе в сумме забили ровно столько же. Теперь клуб стал больше пропускать и против «Сити» соперникам стало легче играть через контратаку. Поэтому с Холанном в составе эта команда теперь не такая сильная, но это не его вина. Мы не видим полного набора возможностей Эрлинга из-за команды, в которую он перешёл. Возможно, он выбрал не тот клуб», - цитирует Каррагера BBC.

Напомним, в текущем сезоне Холанн забил на «Сити» в АПЛ уже 31 гол, 25 из них – в рамках АПЛ.