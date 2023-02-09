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Гюндоган отправил в Турцию два грузовика с едой

09 Февраля 2023 • 19:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
11.02 18:00

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Илкай Гюндоган, выступающий за «Манчестер Сити», отправил в пострадавшую от подземных толчков Турцию два грузовика с едой для тех, кто остался без крова.

«Все наши мысли сейчас только о тех, кто находится в зоне бедствия. Важно, чтобы мы все держались вместе, пострадавшие люди зависят от нашей помощи», - цитирует футболиста Bild.

Напомним, что стихийное бедствие затронуло 6 февраля юго-восток в Турции, в результате землетрясений были разрушены тысячи зданий. Сильнее всех от землетрясений пострадали такие города как Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Малатья, Искендерун, Адана.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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