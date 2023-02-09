Гюндоган отправил в Турцию два грузовика с едой

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Илкай Гюндоган, выступающий за «Манчестер Сити», отправил в пострадавшую от подземных толчков Турцию два грузовика с едой для тех, кто остался без крова.

«Все наши мысли сейчас только о тех, кто находится в зоне бедствия. Важно, чтобы мы все держались вместе, пострадавшие люди зависят от нашей помощи», - цитирует футболиста Bild.

Напомним, что стихийное бедствие затронуло 6 февраля юго-восток в Турции, в результате землетрясений были разрушены тысячи зданий. Сильнее всех от землетрясений пострадали такие города как Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Малатья, Искендерун, Адана.