Голкипер «Астон Виллы» Мартинес прокомментировал поражение от «Лестера»

Страж ворот бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал сегодняшнее поражение от «Лестера» в рамках Английской премьер-лиги.

«Это был странный матч, мы хорошо провели январь и очень хорошо оборонялись, но сегодняшние ошибки стоили нам результата игры. Мы допустили больше ошибок, чем одну. Что касается «Лестера», то наши соперники сегодня заслужили победу, они отлично прессинговали», - цитирует Мартинеса ВВС.

Напомним, что сегодняшнее поражение стало первым поражением «вилланов» в 2023 году в рамках чемпионата Англии. Сейчас подопечные Унаи Эмери занимают 11 строчку турнирной таблицы АПЛ.