Гвардиола поделился мнением о том, что будет с «Манчестер Сити» после его ухода

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что клуб преуспеет после его ухода.

Действующий контракт испанского специалиста рассчитан до конца сезона 2024/25.

«Я родился в Барселоне, и «Барселона» – это клуб моего сердца, но я всё равно ушёл. После моего ухода «Барселона» продолжила добиваться успеха, как и позднее «Бавария». То же самое и с «Манчестер Сити»: когда я уйду, клуб останется успешным. Такова жизнь, это естественный ход событий, и я не думаю, что из этого стоит делать драму», – цитирует издание Sky Sports Гвардиолу, занимающего пост во главе «горожан» с 2016 года.