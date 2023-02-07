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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шансы «Манчестер Сити» на подписание Беллингема значительно снизились

07 Февраля 2023 • 20:51 Комментировать
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Боруссия Д
11.02 17:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем по-прежнему интересен «Манчестер Сити», но оформить трансфер будет непросто.

«Горожане» не первый месяц считаются одними из главных претендентов на 19-летнего англичанина, оценённого более чем в 100 млн евро, наряду с «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». «Манчестер Сити» вёл активную работу над трансфером, считая Беллингема долгосрочной заменой Кевину де Брёйне, однако теперь, как сообщает журналист Джеймс Дакер, имеет не так много шансов на успешное завершение сделки из-за разбирательств касательно нарушений клубом многочисленных правил.

Напомним, что «Манчестер Сити» может быть исключён из Премьер-лиги, если вина будет доказана.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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