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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абидаль объяснил, почему Гвардиола является лучшим тренером в мире

11 Февраля 2023 • 12:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
Через 3 ч. 56 мин.

Бывший игрок «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, почему считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

«При Гвардиоле я прогрессировал больше, чем при других, поэтому для меня он лучший в мире. Как только он попал в основную команду, то удивил всех своим огромным чувством ответственности», — приводит слова Абидаля «Чемпионат».

Напомним, Абидаль защищал цвета «Барселоны» с 2007 по 2013 год, а Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год.

В составе «сине-гранатовых» Абидаль четыре раза стал чемпионом Испании, три раза стал обладателем Суперкубка Испании и по два раза выиграл национальный Кубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрик Абидаль
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