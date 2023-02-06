«Манчестер Сити» могут лишить очков или исключить из АПЛ

«Манчестер Сити» рискует столкнуться с серьёзными последствиями из-за нарушений финансового фэйр-плея. По информации от The Times, клубу были предъявлены серьёзные обвинения в махинациях.

Если всё подтвердится, «Манчестер Сити» могут наказать путём снятия очков в турнирной таблице. Не исключается сценарий, при котором команду и вовсе исключат из Английской премьер-лиги.

Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы в данный момент идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 очков. Это при том, что у «канониров» есть матч в запасе.