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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» могут лишить очков или исключить из АПЛ

06 Февраля 2023 • 14:05 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
11.02 18:00

«Манчестер Сити» рискует столкнуться с серьёзными последствиями из-за нарушений финансового фэйр-плея. По информации от The Times, клубу были предъявлены серьёзные обвинения в махинациях.

Если всё подтвердится, «Манчестер Сити» могут наказать путём снятия очков в турнирной таблице. Не исключается сценарий, при котором команду и вовсе исключат из Английской премьер-лиги.

Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы в данный момент идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 очков. Это при том, что у «канониров» есть матч в запасе.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (2)
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ингерман
06 Февраля 2023 в 14:18
А-ха-ха-ха! работаеце па-принцыпу..
не слушал радиво
и не читаль газецу..
из пальца высасал..
и тут же - па сикрету..
А-ха-ха-ха! )))
LMI
06 Февраля 2023 в 14:09
Челси будет следующим обвиняемым
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