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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» может быть исключён из Премьер-лиги: В чём причина

07 Февраля 2023 • 09:02 Комментировать (3)
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
11.02 18:00

В понедельник стало известно, что «Манчестер Сити» обвиняется в многочисленных финансовых нарушениях, и теперь клуб может быть исключён из Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, что произошло.

Футбольное медиапространство в понедельник взорвала новость, что «Манчестер Сити» может быть отправлен в один из низших дивизионов. Английская премьер-лига в своём заявлении указала, что «горожане» обвиняются более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. При этом сообщается, что «Манчестер Сити» отказался сотрудничать в рамках расследования, которое ведётся с декабря 2018 года. Никаких подробностей, в чём заключаются нарушения, пока нет.

Сам клуб в официальном заявлении отметил, что «удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое взаимодействие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены. Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы беспристрастно рассмотреть обширную совокупность неопровержимых доказательств, которые существуют в поддержку его позиции».

«Манчестер Сити» уже не в первый раз обвиняется в нарушении финансовой фейр-плей. Можно вспомнить, как в отношении клуба в феврале 2020 года было вынесено решение об отстранении от участия в Лиге чемпионов на два года.  Однако то решение было отменено Спортивным арбитражным судом.

Что будет дальше? Расследование будет вести специальная комиссия, которая независима от Премьер-лиги и клубов-участников. Её члены назначаются независимым председателем Судейской коллегии Премьер-лиги. Само разбирательство будет носить конфиденциальный характер и проводиться в закрытом режиме. Окончательное решение Комиссии будет опубликовано на сайте Премьер-лиги, при этом организация не будет давать никаких комментариев по этому вопросу до дальнейшего уведомления.

Пока что в истории Премьер-лиги подобных прецедентов не было, так что сложно предположить, каким может быть наказание, если обвинения подтвердятся. Всё может ограничиться штрафом, снятием очков, но может привести и к понижению в классе. Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон прокомментировал появившиеся обвинения. «Тревожно это или нет, но масштабы обвинений находятся на уровне, который, если это будет доказано, должен привести к понижению в классе», – написал он в своём аккаунте в твиттере.

Самое интересное заключается в том, что решение этой комиссии будет окончательным. В отличие от случая, когда «Манчестер Сити» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд по поводу запрета на участие в Лиге чемпионов и выиграл её, теперь этот вариант будет недоступен. По правилам Премьер-лиги, КАС не может вмешаться в этот случай.

Пока же «Манчестер Сити» остаётся просто играть и дальше готовиться к матчам Премьер-лиги, где команда борется за чемпионство.

Роман Андреев

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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One Live
07 Февраля 2023 в 09:48
Было бы здорово если бы голубую помойку наказали бы, но не верю!
АПЛ очистить от этого недоклуба было бы шикарно!
LMI
07 Февраля 2023 в 09:20
Никогда этого не будет. В Англии такое невозможно, во всяком случае не припомню. Даже снятие очков маловероятно. Все окончится тем, что будет много шума и крика, а потом выясниться, что прямых доказательств маловато или они (доказательства) не убедительные. На том все. Ну может запретят трансферы на лето.
One Live
07 Февраля 2023 в 09:47
все получат свои откаты и успокоятся))
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