«Манчестер Сити» может быть исключён из Премьер-лиги: В чём причина

В понедельник стало известно, что «Манчестер Сити» обвиняется в многочисленных финансовых нарушениях, и теперь клуб может быть исключён из Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, что произошло.

Футбольное медиапространство в понедельник взорвала новость, что «Манчестер Сити» может быть отправлен в один из низших дивизионов. Английская премьер-лига в своём заявлении указала, что «горожане» обвиняются более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. При этом сообщается, что «Манчестер Сити» отказался сотрудничать в рамках расследования, которое ведётся с декабря 2018 года. Никаких подробностей, в чём заключаются нарушения, пока нет.

Сам клуб в официальном заявлении отметил, что «удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое взаимодействие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены. Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы беспристрастно рассмотреть обширную совокупность неопровержимых доказательств, которые существуют в поддержку его позиции».

«Манчестер Сити» уже не в первый раз обвиняется в нарушении финансовой фейр-плей. Можно вспомнить, как в отношении клуба в феврале 2020 года было вынесено решение об отстранении от участия в Лиге чемпионов на два года. Однако то решение было отменено Спортивным арбитражным судом.

Что будет дальше? Расследование будет вести специальная комиссия, которая независима от Премьер-лиги и клубов-участников. Её члены назначаются независимым председателем Судейской коллегии Премьер-лиги. Само разбирательство будет носить конфиденциальный характер и проводиться в закрытом режиме. Окончательное решение Комиссии будет опубликовано на сайте Премьер-лиги, при этом организация не будет давать никаких комментариев по этому вопросу до дальнейшего уведомления.

Пока что в истории Премьер-лиги подобных прецедентов не было, так что сложно предположить, каким может быть наказание, если обвинения подтвердятся. Всё может ограничиться штрафом, снятием очков, но может привести и к понижению в классе. Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон прокомментировал появившиеся обвинения. «Тревожно это или нет, но масштабы обвинений находятся на уровне, который, если это будет доказано, должен привести к понижению в классе», – написал он в своём аккаунте в твиттере.

Самое интересное заключается в том, что решение этой комиссии будет окончательным. В отличие от случая, когда «Манчестер Сити» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд по поводу запрета на участие в Лиге чемпионов и выиграл её, теперь этот вариант будет недоступен. По правилам Премьер-лиги, КАС не может вмешаться в этот случай.

Пока же «Манчестер Сити» остаётся просто играть и дальше готовиться к матчам Премьер-лиги, где команда борется за чемпионство.

Роман Андреев