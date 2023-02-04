«Астон Вилла» Эмери впервые проиграла в АПЛ в 2023 году

«Астон Вилла», которую возглавляет знаменитый испанский специалист Унаи Эмери, потерпела первое поражение в АПЛ в 2023 году. Да ещё и там, где от этой команды поражения особо никто не ожидал – в домашнем матче с не самым сильным «Лестером», который в этом сезоне находится ближе к зоне вылета, чем к привычной зоне еврокубков.

Так, в 2023 голу «вилланы» проиграли до сегодняшнего матча лишь однажды – это случилось в Кубке Англии в матче против «Стивенэйджа» (1:2).

Что касается игр в чемпионате Англии, то в них у команды Эмери в прошедшем январе набралось четыре, в них бирмингемскому клубу трижды удалось победить («Тоттенхэм», «Лидс» и «Саутгемптон») и один матч свести к ничьей – против «Вулверхэмптона».