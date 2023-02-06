Журналист Морган — о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»: «Немедленно снять очки»

Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на информацию о том, что АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил, которые имели место быть с 2009 по 2018 год.

«Возмутительно. Немедленно снять очки!» — написал Морган в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее из-за схожих обвинений пострадал туринский «Ювентус», лишившийся 15 очков.

Отметим, что «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. После 21 проведённого матча в текущего розыгрыше АПЛ «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.