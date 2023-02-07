«Манчестер Сити» окажется не выше пятого дивизиона, если будет исключён из АПЛ

«Манчестер Сити» может покинуть систему профессиональных лиг Англии.

Ранее стало известно, что «горожане» обвиняются во множестве нарушений, совершённых в период с 2009 по 2018 год. Согласно сведениям английских СМИ, если информация подтвердится и «Манчестер Сити» исключат из Премьер-лиги, клуб не сможет заявиться ни в Чемпионшип, ни в третью, ни даже в четвёртую лигу. В лучшем случае действующие чемпионы Англии продолжат свои выступления в Национальной конференции – пятом по силе дивизионе системы.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.