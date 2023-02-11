Грилиш собирается заключить самый большой спонсорский контракт по бутсам среди британских игроков

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш в ближайшее время может заключить спонсорский контракт с фирмой Puma.

По информации Footy Headlines, компания готова предложить футболисту контракт на сумму более 4,5 миллионов евро за сезон. Ранее у игрока был договор с Nike, но в настоящее время Грилиш ведет переговоры с Puma и планирует заключить соглашение с этой фирмой.

Ранее Гарри Кейн и Гарет Бэйл также подписали контракты с немецкой компанией, по которым они получают около 4,5 млн евро за сезон, но по данным The Telegraph, Грилиш будет зарабатывать больше них.

В текущем сезоне 27-летний Грилиш принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре ассиста.