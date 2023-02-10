Гвардиола: «Девять команд хотят вывести нас из Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какие коллективы заинтересованы в снятии очков с «горожан».

«Девять команд: «Бернли», «Вулверхэптон», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» хотят вывести нас из Лиги чемпионов, потому что они могут занять эту позицию. Занять ту позицию, которую мы выигрываем на поле», — заявил испанский специалист на пресс-конференции.

В текущей кампании АПЛ «Манчестер Сити» находится на второй строчке, уступая лидирующему «Арсеналу» пять очков. Напомним, что «горожане» находятся под расследованием из-за возможных финансовых махинаций, что может грозить английскому гранду наказанием вплоть до исключения за Премьер-лиги.