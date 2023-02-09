«Манчестер Сити» сдал позиции в борьбе за Беллингема, так как клубу грозят санкции

«Манчестер Сити» сделал несколько шагов назад в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от The Telegraph, дело в том, что «горожане» в ближайшее время могут столкнуться с санкциями от Английской премьер-лиги за нарушение правил финансового фэйр-плея с 2008 по 2018 год.

Этот факт немного смущает Беллингема, который хотел бы присоединиться к команде, проекту которого ничего не угрожает. В данный момент более приоритетными вариантами для англичанина являются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Боруссия» наверняка будет требовать за 19-летнего Беллингема сумму свыше 100 миллионов евро.