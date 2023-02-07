Эмери: «Я полностью доволен составом «Астон Виллы»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил уровень своего состава. Напомним, испанский специалист возглавил команду осенью, сменив на своём посту экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«Я полностью доволен составом «Астон Виллы». Особенно, если учитывать тот факт, что мы не выступаем в еврокубках. Нам осталось сыграть 18 туров в Английской премьер-лиге. У нас есть выбор, на каждой позиции есть минимум по два игрока. Думаю, этого достаточно», – заявил Эмери на пресс-конференции.

В данный момент «Астон Вилла» находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. На туманном альбионе Эмери ранее также тренировал лондонский «Арсенал».