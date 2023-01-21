«Лестер» едва не нанёс поражение «Брайтону»

Проигравший четыре матча кряду «Лестер» пытался отодвинуться от зоны вылета в домашнем матче против «Брайтона», претендента на еврокубки. «Чайки» создали явно больше моментов и заслуженно повели после удара Каору Митомы на 27-й минуте. Достаточно быстро счет сравнялся, только-только вышедший на замену Марк Олбрайтон добавил мяч в сетку после спасения вратаря. После перерыва в пользу «лис» сработал угловой, по итогам атаки Харви Барнс забил, казалось, победный гол - 2:1. Перед финальным свистком Эван Фергюсон ударом головой сравнял счет.

«Брайтон» идет шестым, соперник - 14-й.