«Лестер» едва не нанёс поражение «Брайтону»

Проигравший четыре матча кряду «Лестер» пытался отодвинуться от зоны вылета в домашнем матче против «Брайтона», претендента на еврокубки. «Чайки» создали явно больше моментов и заслуженно повели после удара Каору Митомы на 27-й минуте. Достаточно быстро счет сравнялся, только-только вышедший на замену Марк Олбрайтон добавил мяч в сетку после спасения вратаря. После перерыва в пользу «лис» сработал угловой, по итогам атаки Харви Барнс забил, казалось, победный гол - 2:1. Перед финальным свистком Эван Фергюсон ударом головой сравнял счет.
«Брайтон» идет шестым, соперник - 14-й.
Протокол игры
|27'Митома Каору (0:1)
|(1:1) Олбрайтон Марк38'
|(2:1) Барнс Харви63'
|88'Фергюсон Эван (2:2)
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Томас Люк•Тилеманс Юри•Менди Нампали•Прат Деннис35' (Олбрайтон Марк (35') •Дьюсбери-Холл Кирнан69' (Мэддисон Джеймс (69') •Барнс Харви•Варди Джейми86' (Дака Патсон (86')
Санчес Роберт•Гросс Паскаль•Ван Хеке Ян-Поль78' (Лемпти Тарик (78') •Данк Льюис•Эступиньян Первис•Кайседо Мойсес•Макаллистер Алексис• 90'Марч Соломон•Лаллана Адам30' (Вельтман Йоел (30') •Митома Каору•Уэлбек Данни66' (Фергюсон Эван (66')
21 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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