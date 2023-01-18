Тилеманс не собирается уходить из «Лестера» зимой

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не намерен менять клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний бельгиец планирует покинуть «Лестер» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что наиболее приоритетным вариантом продолжения карьеры для Тилеманса является лондонский «Арсенал».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги хавбек провёл 19 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.