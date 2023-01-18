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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби: «Макаллистер всегда делает правильные вещи в правильный момент»

18 Января 2023 • 11:10 Комментировать
Лестер
...
Брайтон
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21.01 18:00

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал о лучших качествах полузащитника Алексиса Макаллистера, который был основным хавбеком сборной Аргентины на прошедшем чемпионате мира и помог «бело-голубым» выиграть трофей.

«Алексис – отличный игрок и очень приятный человек. Главное качество Макаллистера заключается в том, что он всегда делает правильные вещи в правильный момент. Это невероятно», – заявил де Дзерби в интервью журналисту Антонелло Геррере.

Напомним, Макаллистера ранее связывали с переходом в лондонский «Тоттенхэм». На счету аргентинца 5 голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби Алексис Макаллистер
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