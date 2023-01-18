Де Дзерби: «Возможно, агент Троссара хочет добиться продажи по скидке»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Леандро Троссара. Напомним, бельгиец был отстранён от тренировок с командой из-за конфликта с тренером. Игрок якобы очень бурно реагировал на решения наставника не включать его в основу на некоторые матчи.

«Возможно, агент Троссара хочет добиться продажи по скидке, но Леандро не скажет мне правду. Все в раздевалке знаю подробности случившегося, но если Троссар решит вернуться к нам с правильным отношением к делу, я буду рад снова его тренировать», – заявил на пресс-конференции де Дзерби.

У Троссара летом заканчивается контракт с «Брайтоном». 28-летний игрок отметился семью голами и двумя ассистами в этом розыгрыше АПЛ.