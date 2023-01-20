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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» в ближайшее время подпишет контракт с датским защитником

20 Января 2023 • 09:33 Комментировать
Лестер
...
Брайтон
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21.01 18:00

«Лестер» близок к подписанию защитника «Копенгагена» Виктора Кристансена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб уже согласовал переход 20-летнего датчанина за 20 миллионов евро без учёта бонусов. 20-летний футболист подпишет с «лисами» пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне молодой защитник провёл за «Копенгаген» 24 матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Дании в 4 миллиона евро.

На данный момент «Лестер» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 турах. Свой следующий матч «лисы» проведут завтра, 21 января, против «Брайтона». Начало — в 18:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Копенгаген Трансферы футбола - зима 2023 Виктор Кристансен
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ЛЕСТЕР БРАЙТОН
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