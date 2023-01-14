Де Дзерби прокомментировал разгром «Ливерпуля»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби поделился комментарием после разгрома «Ливерпуля» в рамках АПЛ. Напомним, сегодня днём «красные» ездили в гости на юг Англии и проиграли «чайкам» с разгромным счётом 0:3.

«Мы очень рады результату и тому качеству игры, которое смогли показать. Сначала ожидали другой расстановки на поле от соперника, но быстро сориентировались и поняли, как ему противостоять. В моей команде фантастические игроки, я очень горд их тренировать», - цитирует специалиста ВВС.

Напомним, после очередной неудачи в чемпионате Англии «Ливерпуль» опустился на восьмое место в турнирной таблице, «Брайтон» взобрался на седьмое место.