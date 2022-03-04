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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» готов продать лидеров из-за финансовых проблем

04 Марта 2022 • 15:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1.60 4.05 5.50
07.03 23:00

Английский «Эвертон» планирует выручить значительную сумму с продажи ключевых игроков, чтобы избежать дальнейших трудностей с финансами.

На трансфер могут быть выставлены главные «активы» ливерпульского клуба – 24-летние нападающие Доминик Калверт-Льюин и Ришарлисон. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Свою роль в данном вопросе также играет угроза вылета в Чемпионшип, нависшая над «ирисками» в нынешнем сезоне: в настоящее время «Эвертон» занимает 17-е место в Премьер-лиге, лишь на одно очко опережая «Бёрнли».

Портал Transfermarkt оценивает бразильца Ришарлисона в 55 млн евро, а англичанина Калверта-Льюина – в 45 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Ришарлисон Доминик Калверт-Льюин
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