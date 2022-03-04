«Эвертон» готов продать лидеров из-за финансовых проблем

Английский «Эвертон» планирует выручить значительную сумму с продажи ключевых игроков, чтобы избежать дальнейших трудностей с финансами.

На трансфер могут быть выставлены главные «активы» ливерпульского клуба – 24-летние нападающие Доминик Калверт-Льюин и Ришарлисон. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Свою роль в данном вопросе также играет угроза вылета в Чемпионшип, нависшая над «ирисками» в нынешнем сезоне: в настоящее время «Эвертон» занимает 17-е место в Премьер-лиге, лишь на одно очко опережая «Бёрнли».

Портал Transfermarkt оценивает бразильца Ришарлисона в 55 млн евро, а англичанина Калверта-Льюина – в 45 млн.