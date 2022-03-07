Мойес не рассчитывает на Крала

Как сообщает Football.London, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочаровался в полузащитнике команды Алексе Крале и не планирует оставлять чеха в команде на следующий сезон.
По информации источника, специалист не рассчитывает на футболиста «Спартака», который выступает в Англии на правах аренды. По этой причине Мойес использует на позиции Крала непрофильных игроков.
Полузащитник перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года. С тех пор за «молотобойцев» в АПЛ он провел один матч, в котором результативными действиями не отметился.
Крал стал игроком красно-белых в сентябре 2019 года, перейдя их пражской «Славии». За сборную Чехии футболист провел 29 встреч, в которых отличился двумя забитыми мячами.
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