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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» заинтересовался защитником «Саутгемптона»

03 Марта 2022 • 13:10 Комментировать
Астон Вилла
...
Саутгемптон
2.30 3.45 3.05
05.03 18:00

Правый защитник английского «Саутгемптона» Тино Ливраменто попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

19-летний воспитанник «Челси» привлёк внимание топ-клубов своей уверенной игрой в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. По данным Football Insider, «Тоттенхэм» готов потратить значительную сумму на приобретение Ливраменто. У «Челси» есть опция выкупа своего бывшего футболиста за 40 млн евро, но «шпоры» намерены первыми достичь договорённости по трансферу.

Тино Ливраменто выступает за «Саутгемптон» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне англичанин отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 24 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Саутгемптон Тино Ливраменто
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