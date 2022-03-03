«Тоттенхэм» заинтересовался защитником «Саутгемптона»

Правый защитник английского «Саутгемптона» Тино Ливраменто попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

19-летний воспитанник «Челси» привлёк внимание топ-клубов своей уверенной игрой в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. По данным Football Insider, «Тоттенхэм» готов потратить значительную сумму на приобретение Ливраменто. У «Челси» есть опция выкупа своего бывшего футболиста за 40 млн евро, но «шпоры» намерены первыми достичь договорённости по трансферу.

Тино Ливраменто выступает за «Саутгемптон» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне англичанин отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 24 матчах во всех турнирах.