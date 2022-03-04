«Тоттенхэм» готовит предложение по де Врею

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей стал одной из трансферных целей «Тоттенхэма» на предстоящее окно.

30-летний голландец связан с «Интером» контрактом до лета 2023 года. Чтобы не упускать де Врея бесплатно, миланский клуб может расстаться с оборонцем уже предстоящим летом.

Как сообщает издание Goal со ссылкой на Inter Live, одним из претендентов на покупку является лондонский «Тоттенхэм». Сумма трансфера может достичь 35 млн евро.

Стефан де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. Центрбек сборной Нидерландов провёл за «нерадзурри» 29 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, однажды поразив ворота соперников.