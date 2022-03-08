Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, которая всё быстро исправит

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в разговоре с журналистами высказался по поводу крупного поражения своей команды в поединке с лондонским «Тоттенхэмом».

Лэмпард сказал, что он не приходил в клуб с волшебной палочкой, которая всё может быстро исправить. Фрэнк отметил, что он уверен в своих силах и не боится того, что будет дальше. Тренер «Эвертона» добавил, что к следующим матчам его подопечные подготовятся намного лучше.

Напомним, что «ириски» на данный момент занимают лишь 17-ю строчку в английском чемпионате и находятся в одном балле от зоны вылета.