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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, которая всё быстро исправит

08 Марта 2022 • 09:28 Комментировать
Тоттенхэм
5:0
Эвертон
окончен

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в разговоре с журналистами высказался по поводу крупного поражения своей команды в поединке с лондонским «Тоттенхэмом».

Лэмпард сказал, что он не приходил в клуб с волшебной палочкой, которая всё может быстро исправить. Фрэнк отметил, что он уверен в своих силах и не боится того, что будет дальше. Тренер «Эвертона» добавил, что к следующим матчам его подопечные подготовятся намного лучше.

Напомним, что «ириски» на данный момент занимают лишь 17-ю строчку в английском чемпионате и находятся в одном балле от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Английская Премьер-лига
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