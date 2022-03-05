Почеттино мечтает вернуться в «ПСЖ»

Будущее Маурисио Почеттино в «ПСЖ» предрешено, его попросту нет, аргентинский специалист собирается покинуть клуб в конце сезона. Его прочат то в «Реал», то в «Манчестер Юнайтед», но на самом деле Почеттино хотел бы вернуться в «ПСЖ». Такой информацией в ходе эфира телеканала talkSPORT поделился Алан Бразил - бывший шотландский футболист, выступавший в 80-е года прошлого века за «Тоттенхэм».

- Почеттино не хочет в «Манчестер Юнайтед» и уже предупредил их об этом. Насколько мне известно, Почеттино хочет вернуться в АПЛ, но в «Тоттенхэм», а не в «МЮ», - считает Бразил.

Почеттино руководил «Тоттенхэмом» с 2014 по 2019 год, выведя клуб в финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019.