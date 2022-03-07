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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скипп пропустит игру против «Эвертона»

07 Марта 2022 • 18:00 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1.63 4.10 5.90
Через 3 ч. 51 мин.

Антонио Конте сообщил о травме Оливера Скиппа в преддверии матча Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».

Выступая на предматчевой пресс-конференции, итальянец сообщил, что, несмотря на то, что ранее предполагалось, что полузащитник должен вернуться в игру в середине февраля, 21-летний игрок по-прежнему недоступен для участия в матче с «Эвертоном». Футболист еще не оправился от травмы паха.

В этом сезоне Скипп провел 18 матчей в составе «Тоттенхэма», совершая в среднем 42.3 паса, 0.7 перехватов, 1.8 отборов и выигрывая 3.6 единоборств в среднем за игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Оливер Скипп
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ТОТТЕНХЭМ ЭВЕРТОН
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07.03  23:00 Тоттенхэм ... Эвертон 1.58 4.30 5.80
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