Скипп пропустит игру против «Эвертона»

Антонио Конте сообщил о травме Оливера Скиппа в преддверии матча Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».

Выступая на предматчевой пресс-конференции, итальянец сообщил, что, несмотря на то, что ранее предполагалось, что полузащитник должен вернуться в игру в середине февраля, 21-летний игрок по-прежнему недоступен для участия в матче с «Эвертоном». Футболист еще не оправился от травмы паха.

В этом сезоне Скипп провел 18 матчей в составе «Тоттенхэма», совершая в среднем 42.3 паса, 0.7 перехватов, 1.8 отборов и выигрывая 3.6 единоборств в среднем за игру.