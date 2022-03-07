В свой день рождения Пикфорд сыграет в 200-м матче АПЛ

Вратарь «Эвертона» и английской сборной Джордан Пикфорд сегодня проведет свой двухсотый матч в рамках английской Премьер-лиги. Это будет встреча с «Тоттенхэмом» в рамках двадцать восьмого тура чемпионата Англии.

Пикфорду, которому исполняется двадцать восемь лет как раз сегодня, предстоит сыграть свой двухсотый матч в АПЛ в день рождения - и до этого такое случалось лишь с пятью футболистами. Это Ноэль Уилан, Джимми-Флойд Хассельбайнк, Пабло Сапалета и Виктор Мосес.

Пикфорд выступает в составе «Эвертона» с 2017 года, и тогда же он дебютировал в сборной Англии, за которую сыграл в общей сложности сорок два матча.