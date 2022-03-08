Лэмпард бодрится, несмотря на разгром от «Тоттенхэма»

Несмотря на пять пропущенных мячей от «Тоттенхэма», наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард бодрится - он считает, что «ириски» сохранят прописку в высшей лиге английского футбола. Потерпев семь поражений в последних восьми матчах, команда сейчас находится в одном очке от зоны вылета.

- Когда я пришел сюда, тут уже было чувство того, что все идет к вылету. Я должен был поменять этот менталитет и я делаю это. Игроки должны забыть об этом поражении и быть готовыми к следующим матчам, они должны выкинуть все плохие мысли из головы и сыграть должным образом. Мы не должны отказываться от своих амбиций из-за одной неудачной игры, - заявил Лэмпард, слова которого цитирует BBC Sport.