Фанаты «Тоттенхэм» оскорбляли Лэмпарда во время матча с «Эвертоном»

Болельщики лондонского «Тоттенхэма» в поединке с «Эвертоном» скандировали оскорбительные кричалки в адрес наставника мерсисайдской команды Фрэнка Лэмпарда.

Фанаты клуба из Северного Лондона скандировали, что Лэмпард лишь ****** [некачественная] версия тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. Активнее всего болельщики кричали об этом после третьего мяча своей команды.

Напомним, что «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте разгромил команду из Ливерпуля с крупным счётом 5:0. Дублем в составе победителей отметился Гарри Кейн.